Ajax heeft een goede slag weten te slaan vrijdag 29 december, het weet de Argentijn Tagliafico vast te leggen.

Vervolg: UPDATE: Ajax heeft Tagliafico binnen voor ruim 4 miljoen euro

UPDATE:

Ajax heeft de Argentijn Tagliafico binnen en mag voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro niet klagen. De Argentijnse linksback heeft een contract getekent voor 4,5 jaar in Amsterdam. Dit bedrag kan zelfs nog oplopen met bonussen. Independiente heeft ook een doorverkooppercentage weten te bedwingen.

Waar Tagliafico nog een contract had voor een seizoen, was Ajax al langer onder de indruk van de mandekker. Wat vrijdag 29 december dus officieel is geworden.

Het nieuwsblad weet te melden dat de 25-jarige Argentijn Nicolás Tagliafico een contract voor 4,5 jaar gaat ondertekenen bij Ajax. Alleen over de transfersom bestaat nog enige onduidelijkheid, waar het zou gaan om een bedrag van 4,5 miljoen euro weet VI te melden dat het slechts om 4 miljoen zou gaan.

Buitenom Ajax zijn ook Borussia Dortmund, SC Freiburg en Real Betis in de race om de Argentijn te binden. Mocht de Argentijn daadwerkelijk bij Ajax tekenen kan hij een historisch debuut maken in de topper tegen Feyenoord in de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft.

UPDATE: Ajax heeft Tagliafico binnen voor ruim 4 miljoen euro

Een korte samenvatting: Ajax heeft een goede slag weten te slaan vrijdag 29 december, het weet de Argentijn Tagliafico vast te leggen..