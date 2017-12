Voor iedereen schiet het jaar 2017 voorbij, waar iedereen nog denkt aan de zwarte periode bij het Duitse Borussia Dortmund. Maar Bosz zelf denkt aan andere dingen.

Vervolg: Bosz: Finale EL met Ajax absoluut hoogtepunt in 2017

Waar 2017 voor het sportieve succes heeft gezorgd voor Ajax en Bosz, wordt die prestatie overschaduwd door de mindere periode bij het Duitse Borussia Dortmund. Ajax wist in 2017 de finale van de Europa League te behalen en speelde tegen het grote Engelse Manchester United. Het verloor welliswaar, maar de prestatie is er eentje om trots op te zijn.

Bosz zelf blikt terug: 'Schalke-thuis in de Europa League was wat dat betreft het allerbeste wat we produceerden. We creëerden die avond zo ongelooflijk veel kansen. We lieten Schalke in leven door het bij 2-0 te laten.'

Het was zelf nog een heuse thriller in de return, 'Zij kregen twee kansen, toen gingen wij voetballen en hadden we het onder controle. Tot de rode kaart van Veltman, daarna nog een goal tegen. Verlengen, eerst nog de 3-0 voor Schalke, op dat moment lig je eruit, dan de 3-1 en ben je door. Vervolgens nog de 3-2.'

Na afloop van het duel en het behalen van de volgende ronde was Bosz sprakeloos in het kleedlokaal van de Amsterdammers. 'Normaal kan ik elke partij rustig analyseren. Maar na die thriller wist ik niet wat ik moest zeggen. Die gasten kwamen in de kleedkamer en ze keken mij allemaal aan. Ik was zo trots op hen en zei alleen maar: 'Mag ik een selfie met jullie?' Ze sprongen allemaal bij elkaar om mij heen. Iedereen ging zingen en springen.'

