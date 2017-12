Bosz had in periode bij Ajax direct goede klik met Hakim Ziyech

De oud trainer van Ajax had in zijn periode bij de Amsterdammers al vanaf dag 1 een goede klik met Hakim Ziyech.

'Marc Overmars belde me toen hij met Hakim en zijn zaakwaarnemer in de ArenA zat. Ik reed van mijn huis in Vinkeveen naar het stadion en maakte kennis met Hakim,' begint de voormalig trainer van de Amsterdammers.

'Ik vertelde hem wat ik van een middenvelder allemaal verwacht. Wilde veel meer van hem dan ik bij FC Twente had gezien. Ik wilde dat hij zestig minuten lang alles zou geven. We zouden dat in het seizoen opbouwen naar zeventig, tachtig minuten etc. Ziyech zei: 'Ik ben je man, als je altijd maar eerlijk bent tegen me'. De klik is altijd gebleven,' aldus Bosz in gesprek met De Telegraaf.

