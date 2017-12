Waar het Rotterdamse Sparta met het aanstellen van Dick Advocaat een grote naam had binnen weten te halen, wil het nog meer knallen voordat de kurken er echt afmogen met oudjaarsdag.

Vervolg: COLUMN: Sparta haalt Kramer binnen voor catering op Kasteel

Waar Dick Advocaat al lang bezig was met Sparta, had de oud bondscoach wekenlang gebeden bij de Pastoor in de plaatselijke kerk of hij een nieuwe baan mocht. De pastoor heeft in ieder geval geluiserd, want Advocaat heeft het klusje weten te klaren.

Maar nu gaan de geruchten rond dan het niet alleen op het veld maar ook daarbuiten vele malen beter moet op het Kasteel, vandaar dat Advocaat bij Feyenoord heeft aangeklopt. Met het binnenhalen van Kramer moet de verkoop van de broodjes kroket explosief gaan stijgen.

'Kramer heeft een beste smaak en dat moet het Kasteel ook gaan proeven, met iedere winstpartij zijn de broodjes de tweede seizoenshelft zelfs de helft van de prijs om de supporters tegemoet te komen,' aldus een woordvoerder van de club.

Op social media gaan echter negatieve verhalen rond van de Sparta aanhang, 'Zo vaak wordt er niet gewonnen op het Kasteel, dus wij beschouwen het meer als een broodje aap verhaal.'

Naar verluidt wil Advocaat ook Jeroen Verhoeven en Nick Marsman halen om de catering nog meer in het zonnetje te zetten....

