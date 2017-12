Eljero Elia lijkt weer te willen vertrekken uit Turkije bij het Turkse Istanbul Basaksehir, hij droomt van Amerika vertelt hij in gesprek met FOX Sports.

Vervolg: Elia denkt altijd nog aan terugkeer naar Nederland: Feyenoord of ADO

'Ik hoop nog een stap te maken. Misschien naar Amerika, dat is mijn droom. Ik zou ook met alle plezier terugkeren bij Feyenoord. Of FC Twente of misschien ADO Den Haag,' aldus Elia die na het behalen van de landstitel met de Rotterdammers naar Turkije vertrok.

'e weet nooit hoe het gaat in het voetbal. Misschien heb ik over twee maanden wel ruzie met de trainer en gebeurt er iets anders. Dan moet je een andere stap maken.'

Feyenoord nog altijd in het hart

Waar Elia zijn oud werkgever nog altijd op de voet volgt, laat hij weten: 'Ik zit nog in de groepsapp van Feyenoord en als ze een mindere wedstrijd hebben gespeeld, praat ik veel met ze. Met Steven Berghuis, Tonny Vilhena en Bilal Basacikoglu... Daar praat ik veel mee. Ik zeg dat het allemaal wel goed komt en dat ze positief moeten blijven.'

