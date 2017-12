Boze FC Utrecht fans betreuren vertrek Ten Hag naar Ajax

De supportersvereniging van FC Utrecht is allerminst blij met de overstap van trainer Ten Hag naar Ajax, het wordt omschreven als teleurstellend en opzienbarend.

'Erik ten Hag, de kapitein die in het kader van 'het proces' de gehele club naar zijn hand heeft gezet, verlaat het FC Utrecht-schip terwijl deze zich midden op zee bevindt. Dat is op z'n zachtst gezegd opzienbarend en teleurstellend. Desalniettemin dank voor de succesvolle jaren,' valt er te lezen op het twitter account van de SVU.

Ook op de clubwebsite van FC Utrecht staat een column van een ontevreden FC Utrecht supporter die zijn mening niet onder stoelen of banken schuift. 'Erik, bedankt voor alle goede resultaten die je ons hebt gebracht, je hebt jouw taak niet beter kunnen uitvoeren. Ik meen het uit de grond van mijn hart, dank. Jij hebt er persoonlijk voor gezorgd dat we als club er voetballend weer toe doen. Maar de koek is op, het is klaar.'

''Een overstap van hier naar Ajax ligt gevoelig. Je noemde die club afgelopen week zelfs 'de meest fascinerende club van Nederland'. Auw, je moet wel heel graag dat baantje willen. Ga lekker daar naar toe. Zoek het uit met je boeltje daar.'

