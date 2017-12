Volgens diverse Engelse media gaat Arsene Wenger opnieuw proberen zijn Franse landgenoot Karim Benzema richting Arsenal te halen. Eerdere pogingen faalden allemaal voor hem.

Vervolg: Benzema wederom benaderd door Arsenal

Benzema ligt dit seizoen niet goed in de selectie en scoort ook veel minder dan normaal; maar 5 keer in 20 wedstrijden. Zinédine Zidane verzwijgt het nog maar is achter de schermen al op zoek naar een geschikte opvolger voor de spits. Regelmatig is de spits al zijn plek kwijt aan back-up spits Borja Mayoral.

Hoeveel Benzema moet kosten is nog niet duidelijk, het ziet ernaar uit dat Real Madrid minimaal 35 miljoen euro wil hebben voor hem. Met dat geld zou er iemand als Mauro Icardi of Harry Kane gehaald moeten worden, Real moet dan alsnog ruim 40 miljoen zelf bijleggen.

Bij Arsenal krijgen ze voorin dan flinke luxe met opties als Theo Walcott, Alexandre Lacazette, Olivier Giroud, Danny Welbeck en dan dus ook nog Benzema. In 2014 werd deze deal ook al overwogen, echter kwam het toen niet van de grond en sindsdien wordt de speler elk jaar gelinkt aan Wenger’s ploeg. Bij Madrid zijn ze er in ieder geval niet al te rouwig om.

