Sparta heeft AZ speler Dos Santos bijna binnen

Het ziet ernaar uit dat de 21-jarige Nederlander Dabney dos Santos van AZ de rest van het seizoen afmaakt bij het team van trainer Dick Advocaat.

Eerder werd – door ons – al een mogelijke huurdeal genoemd, het ziet er nu dus naar uit dat deze snel wordt afgerond.

Sparta Rotterdam was al een tijdje op zoek naar nieuwe aanvallers onder de nieuwe trainer Advocaat en zou eerder al gepolst hebben bij Feyenoord voor spits Michiel Kramer. De club probeert het nu dus ook bij de flankspeler/middenvelder Dos Santos.

Dit seizoen is de speler nog geen garantie in het eerste van de club uit Alkmaar. Al drie seizoenen op rij was de speler niet weg te denken uit het eerste. Daar lijkt nu dus een einde aan te zijn gekomen.

Advocaat hoopt de huurdeal binnen een week aan de buitenwereld te kunnen vertellen. Sparta moet zich namelijk herpakken in de Eredivisie en of de club op het hoogste niveau kan blijven spelen is nog maar de vraag.

