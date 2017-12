Hoewel de clubs uit de Eredivisie momenteel genieten van de winterstop, blijft het voetbal in de Premier League vrolijk doorgaan. Vanavond staat de wedstrijd tussen Crystal Palace en Arsenal op het programma.Tijd om vooruit te blikken op die wedstrijd.

Vervolg: Arsenal heeft overwinning nodig

Arsenal begint de wedstrijd als de nummer 6 van de competitie en zal aantreden tegen de nummer 16 van de competitie Crystal Palace. Op papier zou het dus niet al te moeilijk moeten zijn voor Arsenal om te winnen. Toch kan deze wedstrijd moeilijker zijn dan het lijkt voor de ploeg van Arsène Wenger. Crystal Palace begon het seizoen zoals we weten dramatisch onder Frank de Boer. De ene na de andere wedstrijd werd verloren en er werden amper doelpunten gemaakt. Maar sinds de komst van Roy Hodgson loopt het bij The Eagles weer als een trein. Slechts één van de laatste 10 wedstrijden werd verloren.

De ploeg van Roy Hodgson bulkt van het zelfvertrouwen en ze zullen het Arsenal dan ook heel lastig willen maken vanavond. Vorig jaar stunten Palace nog door in eigen huis met 3-0 te winnen, maar of dat dit jaar ook gaat lukken? Als het aan The Gunners ligt niet. Zij zullen tot op het bod gebrand zijn om te winnen en zo weer aan te haken bij de top. Arsenal heeft een overwinning nodig om de Champions League plaatsen in zicht te houden. De laatste drie edities vielen er steeds 3 doelpunten. Gaan we vanavond weer genieten van doelpunten en strijd?

De aftrap op Selhurst Park is om 21:00

Arsenal heeft overwinning nodig

Een korte samenvatting: Hoewel de clubs uit de Eredivisie momenteel genieten van de winterstop, blijft het voetbal in de Premier League vrolijk doorgaan. Vanavond staat de wedstrijd tussen Crystal Palace en Arsenal op het programma.Tijd om vooruit te blikken op die wedstrijd. .