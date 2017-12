Ajax verlengt het contract met Ziggo tot 2020. De Amsterdamse club maakt dit zojuist via de officiële kanalen bekend. De partijen hebben de sponsorovereenkomst tussentijds opengebroken en verlengt met een extra jaar.

Vervolg: Ziggo blijft tot 2020 shirtsponsor van Ajax

Ajax draagt de naam Ziggo sinds 1 januari 2015 op de wedstrijd- en trainingskleding van Ajax 1 en Jong Ajax. Algemeen directeur van Ajax Edwin van der Sar is erg blij met de verlening van het contract. ‘Bij de contractondertekening in 2014 zeiden wij dat Ziggo een partner is die bij ons past. Dat is de jaren daarna ook gebleken. Het is een succesvolle samenwerking voor ons allebei.’ Hij geeft ook aan dat het na de moeilijke seizoenstart van Ajax voelt als een steun in de rug.

Ook Ziggo geeft aan erg blij te zijn met de verlening. Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt VodafoneZiggo meldt via de officiële kanalen van Ajax;, ‘Met deze tussentijdse verlenging willen wij het signaal afgeven dat wij erg blij zijn met deze samenwerking, die wij dan ook graag in ieder geval nog de komende tweeënhalf jaar voortzetten.’ (bron: Ajax.nl)

Mooi nieuws! Het contract met onze sponsor @ZiggoCompany is met 1 jaar verlengd. 🤝⁰⁰Lees meer ➡️ https://t.co/TJR3z8WB9v pic.twitter.com/xJOhmGiHe4 — AFC Ajax (@AFCAjax) 28 december 2017

Ziggo blijft tot 2020 shirtsponsor van Ajax

Een korte samenvatting: Ajax verlengt het contract met Ziggo tot 2020. De Amsterdamse club maakt dit zojuist via de officiële kanalen bekend. De partijen hebben de sponsorovereenkomst tussentijds opengebroken en verlengt met een extra jaar. .