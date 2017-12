FC Barcelona is volgens de Spaanse sportkrant Marca naarstig op zoek naar een directe versterking voor het basiselftal. Doordat de landstitel na de 0-3 overwinning op Real Madrid zo goed als zeker lijkt, wil de Catalaanse topclub voor het eerst in 2015 de Champions League binnenhalen. De club houdt vooral de diensten van Mesut Özil, Nabil Fekir, Oscar en Gremio-middenvelder Arthur in de gaten.

Vervolg: Barça heeft vier spelers in het vizier voor topaankoop in januari

Barça heeft Mesut Özil al een tijdje op de radar. De Duitse middenvelder is bij Arsenal in het bezit van een aflopend contract en hoeft dus qua transfergeld niet veel te kosten. Özil is bij Arsenal echter wel een van de grootverdieners en strijkt jaarlijks negen miljoen euro netto op. Of FC Barcelona bereid is dat salaris te betalen voor een 29-jarige speler is onbekend.

Nabil Fekir is momenteel een van de sterspelers van Olympique Lyon en heeft nog een meerjarig contract bij de Franse club. Een van de voorzitters van FC Barcelona Robert Fernandez bezocht al meerdere malen wedstrijden van de middenvelder. Bovendien heeft Fekir met zijn 24 jaar nog een enorm potentie en is inmiddels zelfs uitgegroeid tot Frans international. Enige nadeel voor de Spaanse club is dat Fekir een marktwaarde heeft van 50 miljoen euro.

Waar Barça al Paulinho terughaalde uit China, ligt er voor Oscar mogelijk ook een terugkeer naar Europa in het verschiet. De speler van Shanghai heeft zijn sporen al verdient bij Chelsea en is voor de Spaanse topclub een serieuze optie. Wel zou de Braziliaanse middenvelder water bij de wijn moeten doen. Oscar verdient jaarlijks 24 miljoen euro en dat zal Barça allerminst betalen.

Arthur is al gecontacteerd geweest door FC Barcelona. Robert Fernandez was aanweizg tijdens de finale van de Copa Libertadores, waarin Arthur 90 minuten speelde. De middenvelder van Gremio is nog maar 21 jaar en heeft volgens het medium een soortgelijke stijl als Xavi Hernandez. Arthur zou 25 miljoen euro moeten kosten.

Barça heeft vier spelers in het vizier voor topaankoop in januari

Een korte samenvatting: FC Barcelona is volgens de Spaanse sportkrant Marca naarstig op zoek naar een directe versterking voor het basiselftal. Doordat de landstitel na de 0-3 overwinning op Real Madrid zo goed als zeker lijkt, wil de Catalaanse topclub voor het eerst in 2015 de Champions League binnenhalen. De club houdt vooral de diensten van Mesut Özil, Nabil Fekir, Oscar en Gremio-middenvelder Arthur in de gaten..