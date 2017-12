De 25-jarige Belgische doelman Thibaut Courtois lijt het voor gezien te houden na dit seizoen bij Chelsea FC, waar de doelman inmiddels de onderhandelingen met Real Madrid is aangegaan.

Vervolg: Belg Courtois is onderhandeling met Real Madrid begonnen

AS weet te melden dat Chelsea FC al lang probeert de doelman over te halen langer te blijven in Londen, maar de overhandelingen lopen spaak. Waardoor de geruchten over een transfer weer de rondte gaan. Waar de geruchtenstroom op gang komt dat Thibaut Courtois terug wil naar Spanje, waar hij eerder al keepte voor Atletico Madrid.

De Belg zou terugwillen naar Madrid omdat daar zijn kinderen opgroeien en hij die mist, mocht Real Madrid met de Belg aan de haal gaan, zullen de huidige doelmannen Keylor Navas en Kiko Casilla zakken in pikorde.

Belg Courtois is onderhandeling met Real Madrid begonnen

Een korte samenvatting: De 25-jarige Belgische doelman Thibaut Courtois lijt het voor gezien te houden na dit seizoen bij Chelsea FC, waar de doelman inmiddels de onderhandelingen met Real Madrid is aangegaan..