Frank de Boer: Had veel harder willen zijn bij Crystal Palace

In een openhartig gesprek met De Telegraaf laat Frank de Boer los wat het voor foutenfestival was bij het Engelse Crystal Palace.

'Als je bij een nieuwe club komt en je wil iets veranderen dan kost dat veel tijd, Pas na een half jaar zie je de vooruitgang die je wil hebben. In het buitenland krijg je die tijd niet als de resultaten tegenvallen. Heel bepalend is natuurlijk geweest dat mijn beste speler, Wilfried Zaha, wegviel door een blessure. Ik weet zeker dat we met Zaha erbij de ommekeer bewerkstelligd zouden hebben. Hoe ik het wilde, ging uiteindelijk wel steeds beter, maar je moet wel resultaat halen. Dat was er te weinig. Anderen gaan twijfelen, het bestuur gaat twijfelen. Ze maken elkaar gek. Dat is wat er is gebeurd.'

Maar De Boer schuift niet alles op de club af en kijkt ook in de spiegel, 'ls ik er nu op terugkijk, had ik er misschien minder informatie in moeten stoppen en het simpel moeten houden. Je moet proberen te zorgen dat spelers uit de denkmodus blijven. Dat is het slechtste wat een speler kan krijgen.'

Frank de Boer had zich harder willen opstellen, maar dat ging niet. 'Je wil niet als een olifant door de porseleinkast gaan, maar ik had me op bepaalde punten toch wat harder moeten opstellen. Wat ik ervan geleerd heb, is dat ik in de toekomst een club beter moet doorlichten, voor ik er instap.'

