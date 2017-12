Ronaldo Nazario de Lima verdedigde in het verleden zowel de kleuren van FC Barcelona als Real Madrid. In een interview met het Braziliaanse medium Esporte Interativo geeft de tweevoudig wereldkampioen echter aan dat hij zich meer verbonden voelt met de club uit Madrid.

Vervolg: Voormalig wereldvoetballer van het jaar verkiest Real Madrid boven FC Barcelona

´Ik voel meer dankbaarheid en verbondenheid bij Real Madrid dan bij FC Barcelona, ook al beleefde ik in Barcelona het beste jaar uit mijn carrière`, vertelt O Fenomeno referend aan het seizoen 96-97. In dat jaar scoorde de Braziliaan in alle competities 41 doelpunten en won hij met Barça tevens de Europacup II.

Ronaldo laat zich ook uit over de manier waarop hij en andere Brazilianen zijn vertrokken bij FC Barcelona. ´Het einde van mijn periode in Barcelona was niet goed. Mijn vertrek leek erg op hoe Neymar vertrok bij de Azulgrana.` R9 geeft aan dat dat geen toeval is. ´Het gebeurde ook al met Romario en later ook nog met Ronaldinho.` Oud-international Zico die in de jaren 80 furore maakte bij de Selecao vertelde hem: ´Braziliaanse spelers kunnen bij Barcleona de Ballon d´or niet winnen.`

Desondanks vindt Ronaldo naar eigen zeggen Barcelona een ´ongelooflijke stad en club`.

Voormalig wereldvoetballer van het jaar verkiest Real Madrid boven FC Barcelona

Een korte samenvatting: Ronaldo Nazario de Lima verdedigde in het verleden zowel de kleuren van FC Barcelona als Real Madrid. In een interview met het Braziliaanse medium Esporte Interativo geeft de tweevoudig wereldkampioen echter aan dat hij zich meer verbonden voelt met de club uit Madrid..