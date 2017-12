Rauball: Bosz had nooit aangesteld mogen worden bij Dortmund

Waar Peter Bosz afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar het Duitse Borussia Dortmund, werd het geen lang huwelijk. Dortmund voorzitter Reinhard Rauball erkent dat het aanstellen van de oud Ajax trainer een fout was.

Waar Bosz een perfecte start kende bij Dortmund, was het al gauw over met de pret en zakte Dortmund ver weg. Waar Dortmund vervolgens ingreep, werd Bosz al snel genoeg op straat gezet. Dortmund voorzitter Reinhard Rauball liet weten dat de aanstelling van Bosz nooit had mogen gebeuren.

In gesprek met Der Kicker laat de voorzitter weten: 'Onder aan de streep is het in retroperspectief een foute beslissing geweest, anders hadden we die ook niet gecorrigeerd. Het werkte simpelweg niet, hoewel het ontslag uit menselijk oogpunt zeer veel pijn deed.'

Na het ontslag van Bosz nam Peter Stöger het stokje over van de oud Ajax trainer, waar de voorzitter dan wel tevreden over is. 'Ik denk dat hij ons verder kan helpen. Als hij iets zegt, dan meent hij dat ook. De supporters kunnen dat ook zien en daar kunnen we op voorborduren.'

