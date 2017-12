Guardiola: Waar speelt Messi? Dan zij nog steeds CL favoriet

Pep Guardiola en zijn Manchester City wisten woensdagavond met 1-0 nipt te winnen van Newcastle United, waarmee alweer de 18e zege op rij werd geboekt door de koploper van de Premier League.

Manchester City lijkt niet af te stoppen, waar al langzaam wordt gesproken over de favoriet voor het winnen van de Champions League. Na de 1-0 zege op Newcastle weigerde Guardiola om kritiek te uiten naar Rafael Benitez en zijn Newcastle United, 'Ik heb graag dat iedere tegenstander voetbalt. Voor het voetbal zelf, voor het publiek, voor iedereen. Maar iedere manager kan doen wat hij wil. Ik kan ze niet veroordelen, maar ik denk dat aanvallen ze meer kansen oplevert.'

Voor Manchester City is het uitvallen van Company de enige smet op de 18e competitiezege van dit seizoen. 'Het is altijd mijn overtuiging dat de beste plek om te verdedigen ver van het eigen doel is. De meesten denken compleet anders, maar dat maakt voetbal ook zo fantastisch. Als de bal op onze helft komt, zijn wij in gevaar, zoals in de laatste minuut. Maar als zij in hun eigen doel verdedigen, dan wordt alles makkelijker voor ons.'

Manchester City staat maarliefst 15 punten voor op achtervolger en aartsrivaal Manchester United. Waar de journalist sprak over de favoriet voor het winnen van de Champions League, grapte Guardiola daar direct over.

Journalist: 'Is Manchester City de favoriet om de Champions League te winnen?'

Guardiola: 'Waar speelt Messi?'

Journalist: 'Bij Barcelona.'

Guardiola: 'Dan zijn zij de favoriet.'

