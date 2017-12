Van Marwijk: Als het dit is dan is dat zo. Ik wacht niet meer op alles

Bert van Marwijk zit na de afwijzing om terug te keren bij Saoudi Arabie niet te wachten op een telefoontje om alsnog op het WK aanwezig te kunnen zijn.

Van Marwijk houdt momenteel alle opties open, ook dat Saoudi Arabie mogelijk zijn laatste klus is geweest. 'Ik zeg niet: ’Ik stop ermee.’ Maar ik ga ook niet alles meer doen en ik ga in principe ook niet meer elke dag op het veld staan of er moet een ongelofelijke uitzondering komen.'

'Ik heb wel eens vaker gezegd dat als er ooit een situatie komt waarin ik iets samen met mijn schoonzoon (Mark van Bommel, red.) kan doen, dat ik dat dan wel overweeg. En misschien komt er ook nog een land dat me aanstaat. Maar het kan ook zijn dat ik niks meer ga doen als trainer. Ik zit echt niet bij de telefoon te wachten.'

