Telesport wist woensdagavond al te melden dat FC Utrecht en Ajax tot een overeenstemming waren gekomen, waar in de nachtelijke uren daadwerkelijk een akkoord werd gegeven. Nu heeft Ajax zelf dus ook nog een officieel bericht naar buiten gebracht.

NIEUWS | Erik ten Hag tekent voor 2,5 jaar bij #Ajax.#WelkomErikhttps://t.co/XkIDvSuV37 — AFC Ajax (@AFCAjax) 28 december 2017

Waar het contact er al weken was, is het dan daadwerkelijk tot een akkoord gekomen tussen FC Utrecht en Ajax. De volgende stap van Overmars is nu om de 48-jarige Alfred Schreuder aan te stellen als assistent van Ten Hag bij Ajax. Ook voor Schreuder ligt er een contract van 2,5 jaar klaar in Amsterdam.

OFFICIEEL: Erik ten Hag nieuwe trainer Ajax

