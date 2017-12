De nieuwsbladen schrijven donderdagochtend dat Advocaat direct voor opschudding heeft gezorgd bij Sparta. Waar de Hagenaar woensdag officieel werd aangesteld als nieuwe hoofdcoach.

Vervolg: Advocaat wil zich mengen op trransferlijst bij grote clubs

Advocaat is nog geen 48 uur in dienst van Sparta Rotterdam, maar de oud bondscoach wil nu al met grote namen gaan smijten. Waar woensdag al de naam van Kramer (Feyenoord red.) werd genoemd, wil Advocaat zich richten op Ajax, AZ, PSV en Feyenoord.

'We doen ons best en maken overuren, laat ik het zo maar zeggen,' aldus Leo Beenhakker. De Telegraaf weet te melden dat Sparta in de race is voor Michiel Kramer (Feyenoord), Dabney dos Santos (AZ) en Adam Maher (PSV), daar doet het Algemeen Dagblad nog een schepje bovenop met namen als Miquel Nelom (Feyenoord) en Iliass Bel Hassani (AZ),

'De staf moet aangeven wat het wil en wij gaan kijken waar we kunnen ondersteunen en hoe ver we kunnen en willen gaan. Maar wij willen ver gaan,' aldus een woordvoerder van Sparta. De club wil gaan investeren en niet meer degraderen naar het tweede niveau. 'Dat kunnen we ons niet wéér permitteren. Dat Advocaat hier is, daar zijn we hartstikke trots op. En we zijn nog trotser als we aan het eind van het seizoen behouden zijn gebleven voor de Eredivisie.'

Daarnaast geeft Beenhakker aan dat spelers eerder geneigd zijn om naar Sparta te komen nu Advocaat voor de groep staat, dat was met Pastoor totaal het geval niet. 'Iedere trainer heeft zijn eigen manier van werken en eigen karakter, maar schei uit. De verantwoordelijke mensen hebben een heel onplezierige beslissing genomen en die was onplezierig voor iedereen, kan ik je vertellen. Niemand is hier vergeten dat Pastoor deze club weer naar de Eredivisie heeft gebracht.'

Advocaat wil zich mengen op trransferlijst bij grote clubs

Een korte samenvatting: De nieuwsbladen schrijven donderdagochtend dat Advocaat direct voor opschudding heeft gezorgd bij Sparta. Waar de Hagenaar woensdag officieel werd aangesteld als nieuwe hoofdcoach..