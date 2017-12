Waar de KNVB al lang op zoek is naar een nieuwe bondscoach, is het na het afgelopend contract van Advocaat nog zonder nieuwe naam.

Vervolg: Frank de Boer draait mening bij en staat open voor Oranje

Waar oud Ajax trainer Frank de Boer eerst nog de boot afhield wat betreft het bondscoachschap bij Oranje, is de oefenmeester van gedachten veranderd. Waar De Boer nog in het begin van dit seizoen werd ontslagen bij het Engelse Crystal Palace, wilde hij in eerste instantie niets weten van Oranje.

Maar inmiddels is De Boer bijgedraait in zijn mening en zegt hij niet direct nee tegen de KNVB mocht de vraag komen. 'Ik zeg niet per se nee. Ik ben ervan overtuigd, dat we genoeg kwaliteit hebben en dat er genoeg kwaliteit zit aan te komen om het Nederlands elftal weer op het niveau te krijgen, waar het thuishoort. En dat is de subtop van Europa,' citeert De Telegraaf.

'Het moet weer zo zijn dat elke tegenstander met respect naar Oranje kijkt. Aan de andere kant: ik ben een doener, die liever dagelijks op het veld staat en met een proces bezig is. Dat vind ik het mooie aan het coachen en dat heb je bij een club meer dan bij een nationaal team.'

