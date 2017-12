Manchester City wint nipt

Manchester City heeft vanavond nipt gewonnen op St James´Park.

Newcastle United werd verslagen met 0-1. Na 31 minuten kwam City op voorsprong via Raheem Sterling. Hij werkte een schitterende boogbal van Kevin De Bruyne binnen. Voor Sterling was het zijn dertiende doelpunt van het seizoen. Hoewel er maar met 0-1 gewonnen werd, was er een duidelijk overwicht voor de Citizens. Met bijna 80% balbezit en ruim 20 doelpogingen, domineerden de ploeg van Josep Guardiola de wedstrijd.

Met deze overwinning verstevigt City zijn koppositie. Ze hebben nu een voorsprong van 15 punten op stadsgenoot Manchester United. De 'Mancunians' morsten op Tweede Kerstdag punten tegen Burnley. Voor City was het de achttiende Premier League zege op rij. De volgende wedstrijd van City is op oudejaarsdag om 13 uur treden zij aan tegen Crystal Palace.

