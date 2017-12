Ajax moet veel meer dan 700.000 euro betalen voor Ten Hag

Ajax hoopt donderdag de komst van Erik ten Hag als nieuwe trainer af te ronden, meldt Algemeen Dagblad. Ajax is bijna rond met FC Utrecht over de transfersom. Als Ajax en Utrecht rond zijn over de afkoopsom, wordt ook één en ander op papier gezet.

Omdat het nu winterstop is, duurt het wat langer om een definitief akkoord te bereiken. Niet alle betrokkenen van beide clubs zijn namelijk in Nederland. Ajax zal vermoedelijk veel meer dan 700.000 euro betalen voor Ten Hag.



De transferclausule van 400.000 euro geldt pas vanaf na dit seizoen. Nu Ten Hag in de winterstop vertrekt, kan Utrecht vragen wat het wil. Ten Hag gaat in Amsterdam de ontslagen Marcel Keizer opvolgen.



