Bladen praten al van tweede Neymar bij Neres, transfergeruchten groeien

Dat David Neres in Nederland een trekpleister is was al bekend maar ook buiten Amsterdam en Nederland is de speler één van de hoofdonderwerpen van de transfermarkt. De speler wordt al vergeleken met landgenoot Neymar.

En die vergelijking wordt natuurlijk niet zomaar gemaakt, de speler is de afgelopen weken niet te stoppen met ontelbare kapbewegingen en scharen. Tegen Willem II was ook maar weer eens zichtbaar hoe moeilijk hij te houden is voor Ajax deze winter (en deze zomer al helemaal).

Manchester United en AC Milan zijn namelijk de twee nieuwe gegadigden van de 20-jarige Braziliaanse buitenspeler. Het is dan ook geen verbazingwekkende opmerking dat er in Engeland al gesproken wordt van een wonderkind met een prijskaartje van ruim 30 à 50 miljoen euro, Ajax betaalde maar 12 (!) miljoen euro voor deze ruwe diamant.

In het Italiaanse blad CalcioMercato gaan ze nog een stapje verder en vergelijken ze de jongen met een ‘Little Neymar’. Marc Overmars heeft de transfergeruchten al geruime tijd in de gaten en gaat deze winter de speler proberen te behouden, dat het erg lastig gaat worden is duidelijk; ook Tottenham Hotspur ligt op de loer, deze zomer vertrok Ajacied Davinson Sanchez richting diezelfde club en hij kon het erg goed vinden met Neres. Het wordt dus afwachten voor Ajax.

