Twee Nederlandse clubs worden beter van transfer Van Dijk

Woensdagavond werd duidelijk dat de Nederlandse verdediger Virgil van Dijk van Southampton richting Liverpool zou gaan voor een exorbitant bedrag van 84,5 miljoen euro. De oude Nederlandse clubs waar de carrière van de speler begon, profiteren nu dus ook mee na Celtic.

Oude club Celtic houdt volgens diverse media ruim 8 miljoen euro over aan de transfer van de speler. Echter vallen Willem II en FC Groningen ook ‘in de prijzen’ met hun percentage wat is opgenomen in het contract. Beide clubs houden er respectievelijk 350.000 euro en 845.000 euro aan over. Van Dijk speelde van 2010 tot 2013 bij FC Groningen en genoot daarvoor iets langer dan een jaar van een opleiding bij Willem II.

Er werd zelfs gemeld dat bij een transfer richting het buitenland het percentage voor in ieder geval Willem II aanzienlijk hoger zou liggen. Echter koos de verdediger voor een binnenlandse transfer. Al met al een mooie bonus voor beide clubs. Wellicht dat het voor Groningen zelfs gebruikt kan worden in een aankoop.

