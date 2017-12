AZ heeft interesse in Samir Memisevic van FC Groningen. De club uit Alkmaar zou de 24-jarige verdediger na dit seizoen willen overnemen. Memisevic is een belangrijke speler bij Groningen en andere clubs hebben mede daarom interesse.

Vervolg: Memisevic gelinkt aan AZ: Nog niets is zeker

‘Het belangrijkste is dat ik stabiel blijf spelen en mijn niveau haal. In dat geval zal er zeker een aanbieding komen. Er zijn al enkele opties, maar nog niets is zeker’, zei Memisevic volgens Soccernews.nl tegen Oslobodenje. AZ zou ook al een bod hebben gedaan op Memisevic.



De speler uit Bosnië-Herzegovina werd door Groningen vorig jaar zomer overgenomen van Radnik Bijeljina. Memisevic is bij FC Groningen een belangrijke kracht achterin en speelde al 41 wedstrijden in de Eredivisie. FC Groningen heeft Memisevic nog tot 2019 onder contract. De club heeft een optie om het contract met één seizoen te verlengen.

