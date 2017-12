Woensdagavond werd de deal van de Nederlandse verdediger Virgil van Dijk beklonken, de speler vertrok voor 84,5 miljoen euro van Southampton richting Liverpool en wordt daarmee de duurste verdediger ooit. Zijn oude club Celtic trok alvast de champagne open.

Vervolg: Van Dijk maakt Celtic ruim 8 miljoen rijker

Die club zou aan deze miljoenendeal ruim 8,5 miljoen euro overhouden wordt beweerd in de Engelse media. Celtic nam de speler in 2013 over van FC Groningen en dat bleek een groot succes te zijn. De club kreeg het voor elkaar om ook nog eens een lucratief percentage in de verkoop te kunnen opnemen. Wat betekent dat de club een percentage tussen de 8 à 10 procent opstrijkt aan de transfer naar Merseyside. Southampton hoeft alsnog niet te klagen, zij houden ook ruim 75 miljoen over aan de transfer.

Celtic verdiende eerder al 15,7 miljoen euro aan de transfer richting Southampton en wordt daar nu dus nog eens ruim 8 miljoen beter van. Of het geld ook echt heel erg nodig is bij de club is nog maar de vraag; de club zou binnenkort weleens hun grootste talent Moussa Dembélé uit Frankrijk kwijt kunnen raken voor minimaal 20 miljoen euro.

