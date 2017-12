Liverpool haalt Van Dijk: duurste verdediger ooit

Liverpool heeft zich versterkt met Virgil van Dijk. De Engelse club heeft liefst 84,5 miljoen euro betaald voor Van Dijk, die is overgenomen van Southampton. Van Dijk is de duurste verdediger aller tijden.

De Nederlandse verdediger stapt per direct over naar Liverpool. Hij heeft voor meerdere jaren getekend, maar voor hoeveel jaar maakte Liverpool nog niet bekend op de website. De 26-jarige Van Dijk is naast de duurste verdediger ooit, ook de duurste Nederlandse speler aller tijden.



Van Dijk begon zijn loopbaan bij FC Groningen, waar hij van 2010 tot 2013 speelde. In 2013 werd hij voor drie miljoen euro aan Celtic verkocht. De Schotse topclub verkocht de international weer door aan Southampton. Die club betaalde ongeveer vijftien miljoen euro voor Van Dijk in 2015.

