De situatie van Yannick Carrasco bij Atlético Madrid wordt er niet beter op. Atlético-trainer Diego Simeone heeft de clubleiding groen licht gegeven voor zijn vertrek, zo meldt AS. De 24-jarige aanvallende middenvelder speelt amper meer bij de Spaanse topclub en mag in de winterstop verkocht worden van Atlético.

Vervolg: Atlético Madrid zet Carrasco op transferlijst

Naast Carrasco mogen ook aanvaller Luciano Vietto en middenvelder Nicolas Gaitán vertrekken bij een goed bod. Carrasco speelt sinds medio 2015 voor Atlético, dat hem toen kocht van AS Monaco. De international van België begon sterk bij de Madrilenen, maar dit seizoen mag hij bijna niet meer spelen. Aan het begin van het seizoen had hij nog wel vijf keer een basisplek, maar vanaf half oktober begon hij al niet meer in de basis bij Atlético.



Naast het feit dat Carrasco is voorbijgestreefd door teamgenoten, zou hij ook voor verdeeldheid in de kleedkamer hebben gezorgd. Belangrijke Atlético Madrid-spelers als Koke en aanvoerder Gabi en fitnesstrainer Profe Ortega lagen dit seizoen al met Carrasco in de clinch. Eerder meldde een bron uit de kleedkamer van Atlético al tegen [i]Marca[/i]: “Dit moet veranderen. Wat hij deed kon niet door de beugel en het is trouwens niet voor het eerst dat zoiets gebeurt.” Eind september liet Carrasco zich namelijk gaan tegen Gabi in een competitieduel met Leganes.



Omdat Atlético ook al Vitolo heeft gecontracteerd voor januari, dreigt Carrasco helemaal overbodig te worden in Madrid. Hij werd afgelopen zomer al overgenomen van Sevilla, maar door een transferverbod mag hij pas in januari aansluiten bij Atlético. Vitolo kwam daardoor in de eerste seizoenshelft uit voor Las Palmas. Carrasco mag daardoor dus vertrekken in januari, maar clubs zullen wel aardig wat geld moeten bieden om hem te kunnen contracteren. Hij heeft nog een contract tot medio 2022 in Madrid en hij zou zo’n veertig miljoen euro moeten opleveren. Arsenal, Chelsea en Bayern München zouden al interesse hebben in Carrasco.

