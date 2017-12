Kuwas: Mijn trainer zei dat de Nederlandse top mij niet kan betalen

Heracles aanvaller Kuwas staat open voor een binnenlandse transfer, daar waar hij de belangstelling deze winter rustig afwacht.

In gesprek met Tubantia laat de aanvaller weten: 'Ik word gelinkt aan van alles en nog wat, De trainer zei tegen me: 'de Nederlandse subtop kan je niet meer betalen'. Dan kijk je wat daar boven zit, naar ploegen in de top zes. Ik heb altijd realistische stappen gezet in mijn carrière, dus ik ga er vanuit dat ik dat nu ook doe.'

Kuwas wil dolgraag een transfer maken, maar is behoudend met zijn keuze. 'Als er een club komt, ga ik niet binnen twee dagen ja zeggen. Ik wil het alleen als ze me goed hebben bekeken.'

