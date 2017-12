Guardado koestert nog altijd warme gevoelens met PSV

Waar afgelopen zomer de Mexicaan Andres Guardado de overstap maakte naar het Spaanse Real Betis, lijkt de Mexicaan het prima naar zijn zin te hebben bij de Spaanse suptopper.

In een terugblik naar de eerste seizoenshelft met Real Betis laat Guardado in gesprek met PSV TV weten: 'Ik ben heel tevreden, Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Deze nieuwe uitdaging met Betis is heel erg leuk en spannend. Om daar deel van uit te maken, dat doet me wel iets. Ik wilde ook graag zien wat ik kan in een goede competitie als de Spaanse.'

Guardado ziet ook veel overeenkomsten met PSV en zijn nieuwe werkgever Real Betis, 'Dat heeft ook mijn keuze voor Real Betis bepaald. De trainer wil graag spelen vanuit balbezit. We spelen in hetzelfde systeem als ik deed bij PSV, 4-3-3. Ik speel nu wel iets aanvallender, maar de stijl is vergelijkbaar. We spelen graag op balbezit en bouwen op van achteruit. Wat dat betreft was het geen grote verandering voor mij.'

Guardadoo heeft nog altijd warme gevoelens voor PSV, waar zijn zoontje nog altijd een shirtje van PSV draagt. 'Dat vindt ie geweldig, En dat zal ik heel mijn leven blijven. Het blijft een heel mooie periode in mijn carrière. Als ik over twintig jaar terugkijk, zal PSV altijd een speciaal plekje hebben. Het is een ploeg waarmee ik kampioen ben geworden, waar ik een belangrijke speler was en waar ik me in alle aspecten verbeterd heb.'

