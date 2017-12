Waar Cocu momenteel de langst zittende trainer is van de Eredivisie, is de oefenmeester van PSV alweer bezig aan zijn vijfde seizoen.

Vervolg: Fluitconcerten bij foutieve wissel deren Cocu niets

Waar Cocu nog een doorlopend contract heeft tot medio 2019, wordt aan het eind van het seizoen met de oefenmeester om tafel gezeten. Gerbrands legt uit waarom Cocu zo lang zit bij PSV. 'Bij Phillip zie je dat hij aanvoerder is geweest van FC Barcelona.'

'Als je hem op De Herdgang ziet acteren, dan is het de leider. Soms de vader voor spelers, maar ook iemand die heel zwart-wit is als het gaat over winst/verlies en goed of slecht. Hij heeft het vermogen om vanuit de kleedkamer naar de pers te lopen en daar stabiliteit uit te stralen,' aldus Toon Gerbrands.

Visie en beeld

'Dat doen veel topcoaches,' vervolgt Gerbrands. 'Veel mensen hebben een bepaald beeld bij Phillip, omdat ze hem alleen kennen van voor de camera. Terwijl je hier het werkelijke verhaal ziet. De jeugdopleiding is voor ons heel belangrijk, die heeft vijf jaar geleden een impuls gekregen, maar het betekent niet dat je hier dan zomaar de kans krijgt.'

Schijt aan mokkend en fluitend publiek

'Als je er bijzit, heb je het ook zelf afgedwongen, Fluitconcerten als Phillip er een verdediger bij gooit om een voorsprong te verdedigen? Daar heeft hij lak aan. En wij ook. Wij nemen de supporters serieus, maar winnen staat hier op een, twee en op drie.'

Fluitconcerten bij foutieve wissel deren Cocu niets

Een korte samenvatting: Waar Cocu momenteel de langst zittende trainer is van de Eredivisie, is de oefenmeester van PSV alweer bezig aan zijn vijfde seizoen..