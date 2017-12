Sparta meldt zich officieel bij Feyenoord voor Kramer

Waar Michiel Kramer mag vertrekken bij de Rotterdamse grootmacht, wil het kleinere broertje Kramer verlossen uit zijn lijden.

Het Rotterdamse Sparta heeft zich woensdagmiddag officieel gemeld bij Feyenoord voor spits Michiel Kramer, zo valt te lezen via officiele kanalen. De boomlange aanvaller moet de Spartanen aan doelpunten helpen en voorkomen dat degradatie een feit wordt dit seizoen.

⚽ | Sparta zou Feyenoord-aanvaller Michiel Kramer naar Het Kasteel willen halen.https://t.co/UfWQBEKBtP — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 27, 2017

'We weten voor onszelf wat we willen hebben, maar het gaat er om wie er wil komen,' sprak Advocaat woensdag in zijn persconferentie. 'Het heeft weinig zin om namen te noemen als het niet relevant is. Maar Kramer is wel een categorie waar ik op mik, dat zeker.'

