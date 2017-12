WK organisator en vicepresident Moetko stapt op

Vitali Moetko is opgestapt als preses van het organisatiecomité van het WK in Rusland.

Hij ligt al een tijdje onder vuur wegens het omvangrijke dopingschandaal waar Rusland in is verwikkeld. Doordat schandaal werd hij eerder al voor het leven verbannen van de Olympische Spelen. Het was dan ook niet meer dan logisch dat hij deze positie als preses neer zou gaan leggen.

Vitali Moetko is niet langer de voorzitter van de organisatie van het WK voetbal in Ruslandhttps://t.co/WhpdEGouF4 pic.twitter.com/6dnwypsSto — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) December 27, 2017

Eerder deze week maakte hij ook al bekend zijn functie als voorzitter van de voetbalbond van Rusland voor zes maanden neer te leggen.

Hij stopt naar eigen zeggen als preses omdat hij zich dan meer kan concentreren op zijn werk in de regering. Een opvolger die is er ook al, directeur-generaal Aleksander Sorokin zal zijn taak overnemen.

