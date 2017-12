De Duitser Amin Younes had het niet naar zijn zin in Amsterdam, de buitenspeler was zijn basisplaats verloren aan Kluivert bij Ajax.

Vervolg: Younes bereikt akkoord met Italiaans Napoli

Het Italiaanse Tuttomarcatoweb heeft het Italiaanse Napoli een persoonlijk akkoord weten te bereiken met Amin Younes. Aankomende week lijkt Younes officieel te worden gepresenteerd bij de Italiaanse koploper, waar een vijfjarig contract voor de Duitser klaarligt.

Overmars kan roet in eten gooien

Waar Younes zelf akkoord is met het Italiaanse Napoli, lijkt er nog geen sprake van een akkoord tussen Ajax en Napoli. Waar de Italiaanse koploper uit de Serie A een bedrag van 5 a 6 miljoen in het hoofd heeft, verlangt Overmars een bedrag van 15 miljoen euro voor de Duitser.

De komende 48 uur moet blijken over beide clubs tot een overeenkomst kunnen komen.

Younes bereikt akkoord met Italiaans Napoli

Een korte samenvatting: De Duitser Amin Younes had het niet naar zijn zin in Amsterdam, de buitenspeler was zijn basisplaats verloren aan Kluivert bij Ajax..