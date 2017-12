Fred Grim leek aan de slag te kunnen als hoofdtrainer bij het Friese SC Cambuur, maar Grim zelf geeft de voorkeur aan het assistentschap bij Advocaat en Sparta Rotterdam.

Vervolg: Fred Grim: Eerlijk geweest naar Cambuur, dat wilde ik niet

'Ik heb heel veel vertrouwen in Dick en in deze club. Sparta is voor mij een geweldige uitdaging,' aldus Grim die al eerder als assistent op het Kasteel bij Sparta werkte.

💬 | Fred Grim over de keuze tussen @SpartaRotterdam en @SCCambuurLwd: "Eerlijk aangegeven wat er speelde." pic.twitter.com/riG8VgJApD — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 27, 2017

Foeke Booy van SC Cambuur had Grim inderdaad al een contract voor 2.5 jaar voorgeschoteld, maar Grim zag daar toch vanaf. 'Ik was inderdaad met Sparta én Cambuur in gesprek.'

'Bij beide clubs heb ik eerlijk en netjes aangegeven wat er speelde. Toen duidelijk was dat Dick het ging doen, heb ik zelf ook de beslissing genomen om naar Sparta te gaan. Ik heb bij Oranje heel fijn met Dick samengewerkt.'

