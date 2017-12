Het lijkt er alle schijn van te hebben dat Eric Ten Hag woensdag officieel wordt gepresenteerd bij Ajax. De spelers van FC Utrecht achten de trainer klaar voor de Amsterdamse topclub.

Vervolg: Spelers FC Utrecht zien dat Ten Hag klaar is voor stap hogerop

FC Utrecht aanvoerder Willem Janssen acht Ten Hag in als goede coach voor Ajax, waar hij zich goed kan aanpassen aan zijn omgeving. Ten Hag kan perfect analyseren en het maximale uit een ploeg halen. 'Ik vind dat hij klaar is voor een topclub.'

Yassin Ayoub is het niet eens met zijn aanvoerder en vindt niet dat Ten Hag halverwege het seizoen zomaar kan vertrekken, 'Als hij de kans heeft om daar naar toe te gaan, dan moet hij dat doen. Ik gun het hem van harte. Ik denk dat hij een heel goede trainer is voor Ajax, dat zoekende is. Hij kan stabiliteit in een ploeg brengen. Dat heeft hij bij ons ook gedaan.'

Labyad heeft ook lovende woorden over voor Ten Hag, die niet vreemd stond te kijken van de interesse van Ajax. 'Daarom was ik ook helemaal niet verbaasd over de interesse van Ajax.'

Spelers FC Utrecht zien dat Ten Hag klaar is voor stap hogerop

Een korte samenvatting: Het lijkt er alle schijn van te hebben dat Eric Ten Hag woensdag officieel wordt gepresenteerd bij Ajax. De spelers van FC Utrecht achten de trainer klaar voor de Amsterdamse topclub..