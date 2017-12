UPDATE: Man. City heeft nog 4 goalls nodig voor PL record

Waar Manchester City nog steeds in de race is om het Premier League doelpuntenrecord te verbreken, heeft het slechts 4 goals nodig. Op de slotdag van het jaar 2017 kan dat worden bewerkstelligd.

Waar het record nog steeds op naam staat van Liverpool uit het jaartal 1982, hebben The Citizens nog maar slechts 4 goals nodig. Tegen Newcastle United werd met minimaal verschil gewonnen, waardoor de ploeg van Guardiola er nog niet in is geslaagd om het record te vestigen. Op oudjaarsdag tegen Crystal Palace krijgt de ploeg van de Spaanse oefenmeester nog een kans om dat wel te bewerkstelligen. En wat is er nu mooier dan het jaar afsluiten met een doelpuntenrecord.

Overigens maakt de ploeg van onder meer Kevin De Bruyne een goede kans op de overwinning. Newcastle verloor namelijk 8 van de laatste 10 wedstrijden. Maar om erachter te komen of er ook echt 5 of 6 doelpunten gaan vallen zullen we moeten afwachten tot vanavond. De aftrap is om 20:45 in het St James’ Park.

