Advocaat schrikt zich hoedje van bijna zo goed als dood Sparta

Waar Dick Advocaat woensdag 27 december officieel is gepresenteerd op het kasteel bij Sparta, moet er nog het nodige gebeuren met de ploeg.

RTV Reijnmond weet te citeren: 'Er gaan dingen gebeuren die sommige spelers niet zo leuk vinden.' aldus Advocaat die nog de nodige werkzaamheden heeft te verzetten voordat de tweede seizoenshelft begint.

😉 | Dick Advocaat is realistisch: "Heel erg geschrokken van dit elftal. Er moet versterking komen. We gaan gewoon kijken wie er willen komen, ja Sneijder misschien of Van Persie." pic.twitter.com/eggecuZ3TP — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 27, 2017

Geschrokken

'Ik ben erg geschrokken. Het elftal was dood. We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Voor veel spelers is het wel een uitdaging om naar Sparta te komen. Het probleem is wel dat we al snel moeten spelen.'

Maar Advocaat liet weten dat een gesprek met Don Leo hem over de streep trok om aan de slag te gaan bij Sparta. 'Hij liet mij weten dat ik mijn staf mocht meenemen en spelers mocht halen. Dat was belangrijk, het is belangrijk dat Cor Pot meekomt.'

Perspectief

'Sparta is ondanks dat ze onderaan staan een prachtige naam in Europa. Ik heb hier met ontzettend veel plezier gespeeld en de warmte is blijven hangen. Sparta moet hogerop en er zijn goede ideeën voor de toekomst. We moeten nu werken aan de stap die Sparta wil maken. Als speler was mijn salaris hetzelfde als nu: dat was heel weinig. Dit is mijn laatste kunstje.'

Versterking

'Er zijn zat spelers die niet spelen bij hun club en bij ons wel de kans kunnen krijgen. Voor veel spelers kan Sparta daarom een uitdaging zijn.' Waar Advocaat de transfermarkt op wil deze winter, wordt ook de naam van Kramer genoemd als mogelijke aanvallende versterking, 'We weten voor onszelf wat we willen hebben, maar het gaat er om wie er wil komen. Het heeft weinig zin om namen te noemen als het niet relevant is. Maar dat is wel een categorie waar ik op mik, dat zeker.'

