Vervolg: Kramer kan naar NAC, Gustafson blijft bij Roda JC

Gustafson zou terugkunnen naar de Rotterdammers, maar Roda JC mag hem de rest van het seizoen nog huren van de regerend landskampioen. Kramer mag echter vertrekken, de lange aanvaller komt al even niet meer voor in de plannen van Van Bronckhorst, waar het Bredase NAC belangstelling zou hebben in de boomlange spits.

