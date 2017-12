PSV wil nog dit boekjaar grote verkoop realiseren

Waar PSV de Mexicaan Hirving Lozano hoopt te behouden, rekent Toon Gerbrands zich nog niet rijk met het geld wat Lozano kan gaan opleveren.

'Nee. Dat past ook niet bij PSV. Bij bizarre bedragen zullen we echt ergens over nadenken. Dat geldt voor alle spelers,' aldus de Algemeen Directeur van de Eindhovenaren in gesprek met De Telegraaf. 'We hebben twintig plannetjes klaarliggen, voor iedereen, maar gaan echt niet overal 'ja' op zeggen. Technisch manager Marcel Brands gaat met spelers een partnerschap aan. Dan werken we bij topspelers als Moreno en Guardado na een paar jaar dus mee als er een mooie club komt.'

Het toptalent Maximiliano Romero is inmiddels binnen, maar wordt nog niet meegenomen in het nieuwe boekjaar van PSV. Waar PSV een grote klapper nodig heeft om zwarte cijfers te schrijven, willen de Eindhovenaren dat voor 1 juli realiseren.

'Qua winst/verliesrekening zou het kunnen dat wij dit jaar een klein verlies schrijven. Maar één grote transfer voor 1 juli en dan kan het ook gebeuren dat dit verlies wordt goed gemaakt. Onze koers is om dat te gaan realiseren.'

