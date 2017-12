Wanneer het seizoen 2017/2018 ten einde loopt, zal technisch manager Marcel Brands en algemeen directeur Toon Gerbrands met Cocu om tafel willen om te praten over zijn toekomst.

Vervolg: PSV en Cocu aan het eind van het seizoen om tafel voor toekomstplan

Woensdag laat Toon Gerbrands weten in een interview met De Telegraaf dat er na dit seizoen om tafel wordt gezeten om te praten over de toekomst van Cocu. Waar de oefenmeester nog een doorlopend contract heeft tot medio 2019 bij de Eindhovenaren.

'Bij Phillip weet je zeker dat hij er dus nog zeker anderhalf jaar vol voor gaat en er alle energie en drive insteekt. Dat is weer die verdedigende middenvelder van FC Barcelona. Ik durf ook te vertellen dat hij, en ook wij als directie, de afgelopen jaren geweldige ontwikkelingsslagen hebben gemaakt.'

'Waarschijnlijk gaan Phillip, Marcel Brands en ik na dit seizoen met z'n drieën uit eten en eens rustig over de toekomst praten. In alle rust, we weten wat we aan elkaar hebben. Afhankelijk van de uitkomsten van dat gesprek gaan we samen met de raad van commissarissen in overleg over zijn én onze toekomst als club,' aldus Gerbrands.

Cocu is al bezig aan zijn vijfde seizoen bij PSV, waarmee hij de langst zittende trainer is binnen de Eredivisie.

