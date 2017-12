Advocaat wil grote namen naar Sparta gaan halen

Dick Advocaat is per kort geleden aangesteld bij Sparta als opvolger van Alex Pastoor, maar de oud bondscoach laat nu al doorschemeren grote namen te willen gaan halen.

'Sparta is een mooie club, ik heb er zelf ooit zestien maanden gespeeld,' aldus de oefenmeester die tot het einde van het seizoen onder contract staat bij Sparta. 'Leo Beenhakker belde en die man ken ik al zo lang. En de vraag van Spartaan en columnist Hugo Borst om zijn club te komen helpen, dat deed me ook wel iets. Ik heb er zin in.'

'De spelers zullen snel te horen krijgen hoe ik het graag wil hebben. En ja, er komen nieuwe spelers. Daar wordt hard aan gewerkt. Welke spelers? Daar nu namen op plakken, is lastig. Maar denk aan spelers die bij grotere clubs onder contract staan, maar die daar niet in beeld zijn om te spelen. Voor die jongens kan Sparta een oplossing zijn. En andersom natuurlijk ook.'

