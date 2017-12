Manchester United heeft genoeg gezien en wil Mkhitaryan lozen voor 40 miljoen euro

De dagen van Henrikh Mkhitaryan bij Manchester United lijken geteld. José Mourinho heeft al lange tijd geen vertrouwen meer in de middenvelder, die in het verdere verloop van het seizoen niet hoeft te rekenen op veel speeltijd. Volgens The Daily Mail heeft de club de Armeniër op de transferlijst gezet voor 40 miljoen euro.

Mkhitaryan werd medio 2016 door The Mancunians gekocht van Borussia Dortmund. Uitgerekend Die Borussen lijken de twee van elkaar te willen veriossen. De Armeniër stond sinds 2013 drie jaar onder contract in Duitsland en groeide uit tot een zeer gewaardeerde kracht. Een eventuele terugkeer naar Dortmund zou echter veel voeten in aarde hebben, zo verklaarde Dortmund-preses Hans-Joachim Watzke in de Duitse pers. ´Ik ken de economische details van zijn transfer naar Manchester United als geen ander. Daarom is een terugkeer alleen mogelijk met een hoge dosis creativiteit.`

Naast Borussia Dortmund is Internazionale ook geïnteresseerd in de diensten van de 28-jarige Mkhitaryan. De Italianen zouden mikken op een huurconstructie om de Armeniër tijdelijk los te weken bij de nummer twee van de Premier League. Het probleem wat zich vervolgens zou voordoen is dat I Nerazzuri de speler aan het einde van het seizoen niet kan kopen, wat voor United weer onaantrekkelijk is. Inter zal wegens de Financial Fair Play-regels eerst spelers moeten verkopen om het gewenste bedrag van 40 miljoen euro op tafel te kunnen leggen.

