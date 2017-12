Arsenal wil hoofdprijs van 40 miljoen voor Alexis Sanchez

Arsenal heeft een prijskaartje van 40 miljoen euro om de nek van Alexis Sanchez gehangen. De Chileen is in het bezit van een aflopend contract en lijkt de verbintenis allerminst te willen verlengen. Voor The Gunners is een vertrek in de winterse transferperiode zodoende de enige optie om nog te beuren voor de aanvaller, zo meldt The Daily Mail.

In de zomer veegde Arsenal nog een bod van ruim 70 miljoen euro van Manchester CIty van tafel. Josep Guardiola kent de Chileen nog uit zijn tijd bij FC Barcelona en wil de aanvaller nog altijd graag aan zijn selectie toevoegen. The Citizens vinden de vraagprijs van 40 miljoen euro echter te gortig voor een speler wiens contract over zes maanden afloopt. De koploper uit de Premier League lijkt daarom te wachten tot de zomer om de 115-voudig international binnen te halen.

Volgens het medium lijken er voor Manchester City echter kapers op de kust te zijn. Met name Paris Saint Germain is een van de gegadigden om Sanchez aan te trekken. De vraagprijs van Arsenal is voor de steenrijke Franse club slechts een habbekrats en bovendien zou de club in de tweede seizoenshelft met Sanchez in de gelederen een serieuze gooi kunnen doen naar de felbegeerde Champions League.

Arsenal is er in ieder geval alles aan gelegen Sanchez in de winterstop van de hand te doen. De aanvaller werd in 2014 al voor 40 miljoen overgenomen van FC Barcelona en de Engelse club wil dit bedrag graag terug verdienen. Bovendien twijfelen naar verluid meerdere stafleden en spelers zich aan de toewijding van de Chileen aan zijn huidige club. Sanchez zou met zijn hoofd al in Manchester zitten.

