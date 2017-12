Siem de Jong vindt het tijd voor een inhaalrace met Ajax

Ajax is de winterstop ingegaan met vijf punten achterstand op nummer één PSV. Siem de Jong denkt dat hij daar met Ajax nog wel verandering in kan brengen. De middenvelder denkt dat Ajax de titelstrijd nog spannend kan maken.

‘Ik denk dat het spannend kan worden. We moeten van week tot week alles doen om drie punten te pakken en zo snel mogelijk in een ritme komen, want we openen tegen Feyenoord en FC Utrecht’, zei de middenvelder tegen Ajax Life.



De 28-jarige bankzitter van Ajax werd van 2011 tot 2014 al vier keer kampioen met Ajax. Die titels waren niet altijd makkelijk. ‘Ik heb bij Ajax al een paar inhaalraces meegemaakt en het is er weer tijd voor’, aldus De Jong.

