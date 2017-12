Berghuis: 'Ik ga er weer alles in stoppen'

Aanvaller Steven Berghuis van Feyenoord speelde een goede eerste helft van het seizoen en scoorde elf keer. Hij is daardoor topscorer van de Eredivisie. In de tweede seizoenshelft wil hij deze vorm vasthouden.

‘Ik ben op de goede weg, op naar een mooie tweede seizoenshelft’, zei de vleugelaanvaller tegen de NOS. Voorafgaand aan het seizoen had hij een bepaald aantal goals in zijn hoofd die hij wilde maken, maar dat aantal nadert hij al. ‘Ik zei vijftien, dus ik ben op de goede weg.’



Indien Berghuis in de tweede seizoenshelft doorgaat met scoren, dan haalt hij de vijftien goals. De aanvaller wil zichzelf geen nieuwe doelstelling opleggen. ‘Ik weet het niet. Ik ga er weer alles in stoppen in de tweede seizoenshelft en dan hoop ik het door te trekken’, aldus Berghuis. Hirving Lozano van PSV heeft ook elf keer gescoord.

