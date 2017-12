Fellaini stopt na het WK als Belgisch international

De 30-jarige Belg Marouane Fellaini vindt het welletjes geweest na het WK, waar hij ook zal afzwaaien als international bij de Belgen na het eindtoernooi aankomende zomer.

In het Belgische weekblad Humo liet de Belg weten: 'Wordt het WK mijn laatste grote tornooi? Ja. Ik zit twaalf jaar bij de nationale ploeg en ben er ondertussen één van de oudsten. Je hebt Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Moussa Dembélé, en dan kom ik. Ik hoef niemand meer iets te bewijzen. Niet in Engeland, niet in België. Overal heb ik het waargemaakt.'

Man. United

Dan luidt natuurlijk nog wel wat betreft zijn toekomstbeeld bij het Engelse Man. United, waarop de Belg liet weten: ''Eerlijk: ik weet het niet. Ik heb iets in mijn hoofd, maar dat kan ik je nog niet vertellen. Dit is mijn tiende seizoen in Engeland. Buiten het allereerste bij Manchester kende ik alleen maar goede momenten. Vijf jaar Everton, vijf jaar Manchester: ik hou van vastigheid. Het duurt altijd enkele jaren voor je banden smeedt. Ik ken hier ondertussen iedereen, dat is prettig.'

'Als Manchester mij niet meer zou willen, hadden ze dat allang gezegd', vervolgde Fellaini. 'Ze deden een voorstel, waarschijnlijk volgt er nog één. Of ik het zal aanvaarden, weet ik niet. Zoiets regel je niet in een handomdraai.'

