Ronald de Boer: Hoogtepunt 2017 was Ajax in finale Europa League

FOX Sports analist en oud voetballer Ronald de Boer is gevraagd naar het sportief hoogtepunt van 2017, waar hij toch terecht kijkt naar Ajax.

Voor de camera van betweters laat Ronald de Boer weten: 'Dan moet ik toch bij Ajax kijken, dat ze de Europa League-finale hebben gehaald. Vooraf vond ik dat een utopie, maar dat heeft Ajax onder Peter Bosz natuurlijk geweldig gedaan. Dan kun je ook zeggen dat ze mazzel hebben gehad, maar als je de finale haalt is dat een ongelooflijke prestatie in mijn ogen. Op voetbalgebied was dat mijn hoogtepunt.'

Commentator Koert Westerman vindt dat het kampioenschap van Feyenoord het sportieve hoogtepunt is geweest afgelopen jaar. 'Die mensen hebben daar zolang naar gesnakt. Vooral de wijze waarop. De dag dat het kon gebeuren, gebeurde het niet (Excelsior uit, red.). Iedereen raakte in de stress. Uiteindelijk wisten ze het alsnog te flikken, aan de hand van Dirk Kuyt. Ongelooflijk.'

