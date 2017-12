Mourinho: Zelfs meer dan 300 miljoen is niet genoeg voor de titel

Manchester United en José Mourinho kunnen na het 2-2 gelijkspel tegen Burnley het kampioenschap nagenoeg vergeten. Manchester City kan woensdagavond een gat van vijftien punten slaan met The Red Devils bij winst op Newcastle United. De oefenmeester vindt dat Manchester United meer geld zal moeten uitgeven als men het niveau van de aartsrivaal wil bereiken.

´Ik ben niet tevreden met het resultaat, maar wel met mijn spelers`, aldus Mourinho op de persconferentie na afloop van de Premier League-wedstrijd. Op de vraag waarom Manchester United al nagenoeg is uitgeschakeld is in de titelrace antwoordde de Portugees gelaten: ´Manchester City betaalt voor vleugelverdedigers wat voor aanvalllers betaald wordt`, refererend aan de inkomende transfers van Kyle Walker, Danilo en Benjamin Mendy voor respectievelijk 50, 30 en 55 miljoen euro.

Sinds de komst van Mourinho naar Manchester United medio 2016 gaf de club ruim 300 miljoen euro aan onder meer Romelu Lukaku, Paul Pogba en Nemanja Matic. Volgens The Special Oneis is het niet eerlijk om de club daarop af te rekenen. ´Dat is niet genoeg`, reageerde Mourinho resoluut op de opmerking van een journalist die de trainer confronteerde met het astromische bedrag dat de Engelse recordkampioen heeft uitgegeven.

De trainer wijst tevens naar andere clubs die het ook laten afweten. ´Heeft Tottenham niet dezelfde verantwoordelijk als wij? Hebben zij niet dezelfde historie als wij? Hebben Chelsea en Arsenal ook niet de verantwoordelijkheid om de Premier League te winnen?`, aldus de oefenmeester.

Manchester United bezet momenteel de tweede plaats in de Premier League en neemt het komende zaterdag in eigen huis op tegen Southampton.

