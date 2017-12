Liverpool kocht enkele maanden geleden Naby Keita van RB Leipzig als topaankoop voor het seizoen 2018/2019. De middenvelder is echter uit op een voortijdig vertrek uit Duitsland en wil in januari al aansluiten bij The Reds, zo meldt The Daily Mirror.

Vervolg: Naby Keita wil in januari al aansluiten bij Liverpool

Met de aankoop van Keita was een bedrag van 50 miljoen euro gemoeid, maar dat bedrag kan nog oplopen als Liverpool besluit de Guinees dit seizoen al aan de selectie toe te voegen. De zaakwaarnemers van de sterspeler van Leipzig zullen naar verwachting in de loop van volgende maand proberen een vertrek van hun cliënt te forceren omdat de speler ongelukkig zou zijn bij zijn club. Omdat Leipzig de volgende ronde van de Champions League niet wist te bereieken, ziet Keita weinig uitdaging meer bij de huidige nummer vijf van de Bundesliga.

De nog maar 21-jarige middenvelder is sinds medio 2016 actief voor de club uit Leipzig, die hem overnam van zusterclub RedBull Salzburg. In anderhalf jaar groeide Keita uit tot de sleutelspeler van het team dat vorig jaar tweede werd in de Bundesliga en zodoende voor het eerst in de geschiedenis de Champions League bereikte.

Naby Keita wil in januari al aansluiten bij Liverpool

Een korte samenvatting: Liverpool kocht enkele maanden geleden Naby Keita van RB Leipzig als topaankoop voor het seizoen 2018/2019. De middenvelder is echter uit op een voortijdig vertrek uit Duitsland en wil in januari al aansluiten bij The Reds, zo meldt The Daily Mirror..